El 3% de personas con discapacidad accede a formación universitaria

Las personas con discapacidad son excluidas y segregadas del sistema educativo boliviano. La Defensoría del Pueblo realizó una investigación en la que se revela que solo el 3% de los ciudadanos con capacidades diferentes logró acceder a estudios universitarios. Además, solo un 4% de esta población tiene formación técnica. Este estudio también muestra que los centros educativos en el país no tienen condiciones para que las personas con discapacidad puedan estudiar. Las autoridades nacionales y regionales están en alerta y prometen cambios.

“Hay un problema estructural que radica en la propia Ley Avelino Siñani, pues hace una segregación entre las personas que tienen discapacidad y las personas que no la tienen. Además, se han puesto una suerte de trabas o requisitos para que una persona con discapacidad pueda ingresar al subsistema de educación regular, y se señala que ellos deben tener una educación especial. Esto en el mundo y la región es ilegal”, detalló la autoridad defensorial.

Según estos datos, 27.025 personas, que representan el 30% de discapacitados, no tienen ningún grado de instrucción educativa y 31.507, que significa el 35%, cursaron únicamente el nivel primario. Además, del total, solo 13.310 o el 15% llegaron a secundaria.

Piden modificaciones a la ley La existencia de dos subsistemas educativos, el regular y el alternativo y especial, está contemplada en la Ley 070, que es la de Educación Avelino Siñani, lo que refleja que el Estado no cumplió con su obligación de eliminar las desventajas estructurales que permiten la exclusión o la segregación. Esta separación, asimismo, conlleva el riesgo de que se legitime de manera indirecta la segregación de esta población, insistió Cruz.

Además, otro de los aspectos encontrados en la investigación que llama la atención es que la infraestructura educativa, tanto en el subsistema regular como en el alternativo o especial, no está adecuada para esta población en situación de vulnerabilidad, “lo que implica que el Estado ha incumplido su obligación de asumir medidas para eliminar progresivamente obstáculos y barreras de acceso físico a infraestructuras educativas, así como barreras actitudinales”.

Este estudio encontró que el 69% de unidades educativas del sistema de educación regular no cuenta con rampas de acceso para la población con discapacidades, que el 72% carece de pasos peatonales al ingreso de las construcciones, que el 82% no presenta baños adecuados para estudiantes con capacidades diferentes y que el 92% no dispone de barandas de apoyo para esta población.