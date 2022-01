El 40% de las muestras analizadas dieron positivo a Ómicron; UMSA cree que la variante circula desde diciembre en Bolivia

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud y Deportes, mediante el director nacional de Epidemiología, Freddy Armijo, confirmó la presencia de la variante Ómicron en el país aunque el ministro de Salud, Jeyson Auza, dijo: “no podemos dar la versión oficial”. Esta cepa fue detectada por el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), luego de que el 40% de las muestras analizadas dieran resultados positivos.

El presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) de la UMSA, Róger Carvajal, indicó a EL DEBER que el resultado de este estudio se conoció el 2 de enero, por lo que se pudo confirmar que a partir de esa fecha ya circulaba el virus en las ciudades de La Paz y el Alto, de donde fueron extraídas las muestras.

Carvajal dijo que este análisis de muestras de pacientes infectados con covid se empezó a realizar en diciembre del año pasado, pues se presume que desde ese mes circuló la variante Ómicron en Bolivia. Pero, en ese entonces los resultados no confirmaban esta hipótesis.

“Eso no quiere decir que en diciembre no circulaba esta variante, sino que en las muestras que se analizaron en esa ocasión no se la detectó. Sin embargo, el 2 de enero si se confirmó Ómicron con un índice elevado, pues el 40% de las muestras extraídas tuvieron sus características”, explicó.

El otro 60% de los resultados corresponde a la variante Delta, que ya circula desde el año pasado en Bolivia. Para conocer estos datos el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la doctora Volga Íñiguez revisó una veintena de muestras tomadas en El Alto y La Paz por el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Pero, si el 2 de enero se confirmó que esta variante ya circulaba en el país ¿Por qué recién este viernes, 7 de enero, el Ministerio de Salud informó su presencia? Según explicó el presidente del COE de la UMSA, después de conocer los resultados, el 2 de enero, estos mismo fueron enviados a laboratorios internacionales para reconfirmarlos. Cuando estos datos retornaron al país, la UMSA los derivó a las autoridades nacionales de salud, como corresponde por protocolo, señaló Carvajal.

Carvajal cree, como "opinión personal", que Ómicron también circula en Santa Cruz debido al elevado índice de contagios que existe y por las características de las sintomatologías. Sin embargo, esto no ha sido confirmado porque no han analizados muestras de enfermos de covid de este departamento oriental.

