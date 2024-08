El 41,26% de mujeres detenidas llegaron a la cárcel por tráfico de drogas

“Me acuerdo que era época de la pandemia, yo trabajaba en una empresa que repartía comida, así, que salía a trabajar, pero mi esposo y mis hijas, se quedaban en la casa, cuando llegaba mi marido me reñía me decía que voy a contagiar a todos, además, me decía que lo que ganaba no servía para nada, yo antes de más joven he consumido marihuana y sabía que en esa plaza se podía comprar y vender droga, por eso me metí en esto, para ganar un poco más”, es una de las declaraciones.