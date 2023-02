El 73% de escuelas inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo tienen deficiencias en sus infraestructuras

La Defensoría del Pueblo realizó una inspección a 45 unidades educativas en todo el país y verificó que el 73% de estas tienen deficiencias en sus infraestructuras, como rajaduras o patios en mal estado. Además, la institución lamentó que los funcionarios municipales no atiendan los requerimientos de las juntas escolares con el fin de coordinar acciones para mejorar los ambientes de las escuelas.

“En 33 unidades educativas -de 45- se han encontrado deficiencias en la infraestructura, como ser rajaduras, como en la unidad educativa El Salvador de Cochabamba o pintura descascarada, como en la unidad educativa Enrique Lindemann B, de La Paz. Nos ha llamado profundamente la atención la situación en la que se encuentra la unidad educativa Nueva Trinidad, de Trinidad, en Beni, donde no pudieron iniciar el año escolar debido a que se encuentran levantando el piso que se habría inundado en su totalidad”, reclamó Pedro Callisaya, defensor del pueblo.

Otro problema que apuntó Callisaya es que la verificación defensorial evidenció que en seis unidades educativas existía carencia de agua potable. En la escuela Manuel Ascencio Padilla, de El Alto, por ejemplo, no se habían instalado los sistemas de agua ni energía eléctrica o en la unidad educativa Hormando Ortiz, de Trinidad, donde se compra el agua de cisternas. Además, la escuela Cristal Mayu, de Villa Tunari, no cuenta con conexiones eléctricas, por lo que varias aulas no cuentan con luz eléctrica.