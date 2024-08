El 80% de los precandidatos son ‘veteranos’, hay una sola mujer y dos menores de 40

A un año de las próximas elecciones generales, surgen al menos 19 propuestas de precandidatos que aspiran postular a la Presidencia del Estado, de éstos el 84% son personas que están por encima de los 54 años y llegan hasta los 74. Una sola mujer se animó a lanzarse a la arena preelectoral y solo hay dos varones menores de 40 años que se muestran como potenciales aspirantes a uno de los dos cargos: presidente o vicepresidente.



De ese universo los políticos más veteranos son Carlos Börth (74), Carlos Mesa (71), Manfred Reyes Villa (69), Evo Morales (64), Samuel Doria Medina (65) y Jorge Tuto Quiroga (64). En contraste, los más jóvenes son Andrónico Rodríguez (34) y Edman Lara (37).

Las pretensiones de candidatear a la presidencia se anotan desde dos vías: la primera es la intención directa que expresan los políticos, y la segunda es por el respaldo que les dan sus seguidores por distintas vías, como concentraciones, medios de comunicación y las redes sociales, plataformas donde estos personajes posicionan su imagen ante la gente, en busca de su aprobación.

Y aunque no hay nada oficial, algunos ya se creen presidenciables y con la victoria asegurada.

Ese es el caso del expresidente Evo Morales, uno de los políticos bolivianos veteranos, quien con 64 años, busca ser el único candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS). El líder cocalero está candidateó a la presidencia desde 2002, y hasta la fecha, participó en casi todas elecciones, ganando tres veces consecutivas la presidencia, en 2005, 2009 y 2014. La única vez que Morales no postuló fue en las elecciones de 2020, cuando puso a Luis Arce y David Choquehuanca como el binomio del MAS-IPSP.

En medio de la pelea interna del MAS entre evistas y arcistas, Morales busca consolidar su candidatura a pesar de una sentencia constitucional que lo inhabilita. Si Evo logra legalizar su candidatura al año, postulará a la presidencia con 65 años y si gana, será posesionado cuando cumpla 66.

El otro político que se perfila como potencial candidato es el actual presidente Luis Arce que tiene 60 años y en un mes, el 28 de septiembre cumplirá 61. Si bien, Arce, líder del bloque renovador del MAS, no confirmó ni negó su intención de candidatear, las organizaciones sociales que lo respaldan, expresaron su firme intención de apoyar una segunda postulación del actual jefe de Estado. ¿y con qué partido?, con la sigla del MAS-IPSP.

Desde la vereda del frente

Pero no son los únicos, desde la oposición varios políticos legendarios también miran con ilusión la silla presidencial.

Entre ellos está el capitán Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba. El experimentado político tiene 69 años, postuló dos veces a la presidencia, en 2002 y 2009, y en la actualidad comenzó una intensa carrera preelectoral para asegurar su candidatura a la presidencia. Para ello tramita ante el Órgano Electoral su propio partido político: Autonomía Para Bolivia - Súmate”.

El empresario Samuel Doria Medina que tiene 65 años es otro potencial candidato presidencial a las elecciones de 2025. En junio pasado el político confirmó su intención de participar en las justas electorales y aseguró que tiene la “autoridad moral” para ello. Doria Medina fue candidato en tres elecciones 2005, 2009 y 2014.

El expresidente Carlos Mesa quien el 12 de agosto cumplió 71 años, es líder de la alianza Comunidad Ciudadana y también es otro presidenciable, y aunque aún no definió esa posibilidad, dijo que si postula lo hará en el marco de la unidad de la oposición. Mesa candidateó en 2019, proceso electoral que se anuló por denuncias de fraude, y en las últimas elecciones de 2020 cuando salió en segundo lugar.

Jorge Tuto Quiroga, con 64 años, también se ubica en la lista de potenciales candidatos para 2025, y aunque el expresidente no confirmó su intención se presenta como una de las voces opositoras más fuertes. Postuló tres veces a la presidencia: en 2005, 2014 y 2020, aunque la última vez declinó antes de la jornada electoral.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández de 60 años y líder de UCS, ya puso en marcha su maquinaria política y dijo que en octubre definirá su participación para las elecciones.

El exgobernador de La Paz y líder del MTS, Félix Patzi con 57 años también está en una intensa carrera electoral sellando pactos con políticos emergentes.

Su primera experiencia

El exparlamentario y abogado constitucionalista Carlos Börth, con 74 años, comenzó en marzo una cruzada para postularse a la presidencia con la organización Alianza Bolivia Unidad y Solidaria (Al-Bus). En esa línea también se presentó la expresidenta de la Aduana, Amparo Ballivián, con más de 60 años, es la única mujer interesada en ser presidenta.

El senador Rodrigo Paz (CC) de 56 años, también trabaja para ser presidenciable y su estrategia es viajar por todo el país para tener contacto directo con la gente y para participar “desde la cancha”.

El exministro y ex cívico cruceño Branko Marinkovic de 56 años, también aspira a la presidencia. Su postulación fue lanzada en Brasil y su primera promesa fue liberar a todos los presos políticos.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho de 45 años y líder de Creemos, es otro potencial presidenciable y a pesar de que está en la cárcel, aseguró que su agrupación participará en las justas de 2025 y con la unidad de la oposición “vamos a ganar”.

Junto a ellos destacan personajes como Chi Hyun Chung de 54 años, los académicos Vicente Cuéllar y Antonio Saravia y el exfiscal Jaime Soliz de 53 años, que perfilan sus postulaciones.

Los jóvenes

Tienen menos de 40 años y sus figuras emergieron en el último tiempo, aunque por distintas vías. Se trata de Andrónico Rodríguez de 35 años y del capitán de Policía Edman Lara de 37.

De los dos, Rodríguez que nació a la vida política con una estructura partidaria fuerte como es el MAS, se presenta como potencial candidato a la vicepresidencia de uno de los bloques del MAS.

En tanto, el expolicía Lara surge a la vida pública por las denuncias de corrupción que hizo contra altas esferas de la entidad, caso que le costó su retiro y suspensión. En la arena política, se acercó a Patzi y selló pacto con Chi.

Análisis

Para el exsenador y analista Omar Aguilar, lo que la ciudadanía mira al momento de elegir a un gobernante es que éste tenga como base una estructura política sólida y experiencia en la administración estatal. Es por eso que más del 80% de los potenciales candidatos están por encima de los 50 años.

“El pueblo boliviano no hace experimentos. Desde la recuperación de la democracia, no ha confiado en ningún ciudadano que no se haya mostrado como un estadista o administrador del Estado. Un buen candidato es el que tiene trayectoria e imagen política, un proyecto para conquistar al pueblo y sobre todo si tiene una buena estructura política, eso es lo que más cuesta”, dijo Aguilar.

DE INTERÉS

Alianzas políticas

Según el TSE el plazo para el registro de las alianzas políticas para las elecciones generales de 2025, concluye en febrero de 2025.

Convocatoria

El ente electoral prevé que la convocatoria a las elecciones generales será el 19 de abril de 2025 y la inscripción de candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, sería el 20 de mayo.

Día de elecciones

El 17 de agosto de 2025 serán las elecciones generales y en caso de que se dé una segunda vuelta entre el primer y segundo candidato con más apoyo, la votación debería ser el 19 de octubre.

Últimos pasos

El TSE presentaría los resultados finales entre el 1 y 2 de noviembre de 2025 y el 5 sería la entrega de credenciales a las nuevas autoridades, para que el 8 sea el cambio de mando y la posesión de las nuevas autoridades.

Sin primarias

Es la segunda elección general que se realizará sin las elecciones Primarias cerradas, en la que los partidos políticos eligen sus binomios.

Prioridad

El Legislativo anuló esta fase para que se realicen con prioridad las elecciones Judiciales.

Bolivia inició una larga temporada electoral de dos años; en curso el empadronamiento por las judiciales

En Santa Cruz y en todo el país, el empadronamiento será hasta el 30 de agosto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), el 13 de agosto empezó una larga temporada electoral que por las actividades programadas, prácticamente se desarrollarán una después de la otra.

La primera es la elección Judicial que ya está en curso y actualmente se cumple la novena actividad con el empadronamiento masivo de nuevos electores, tarea que se desarrollará hasta el viernes 30 de agosto.

El Calendario de las elecciones Judiciales tiene 62 actividades y aunque el día de votación será el 1 de diciembre, el proceso culminará el 24 de ese mes con el informe del TSE de los resultados de la elección a la Asamblea Legislativa.

Mientras este proceso se ejecuta, el TSE debe trabajar en la nueva redistribución de escaños parlamentarios con los nuevos datos del Censo, y enviar el proyecto de ley al Legislativo.

Una vez que sea aprobada la ley los primeros meses de 2025 trabajará en el nuevo mapa electoral que debe diseñar antes de lanzar la convocatoria a elecciones generales en abril de 2025.

Esa fecha abrirá otro ciclo electoral para cambiar autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Se prevé que la elección será en agosto de 2025.

ANÁLISIS

Viejos líderes no dan espacios a la gente joven

Por Sayuri Loza, historiadora y analista

La mayoría de la población boliviana está entre los 18 y 25 años y es curioso que quienes tienen más posibilidades de llegar al poder es gente que sobrepasa los 50 años, es más, los más fuertes, entre ellos Evo Morales, Luis Arce, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes Villa, sobrepasan los 60 años.

Este es un síntoma de que la clase política está envejeciendo, tanto en la oposición y el oficialismo, y no ha sido capaz de renovarse, ni de abrir espacios, tanto en los partidos tradicionales, o para la creación de partidos nuevos.

Hay quien dirá que este es un fenómeno que trasciende las fronteras, pensando por ejemplo en los candidatos que pugnan por la presidencia de Estados Unidos como Joe Biden, aunque se bajó de la carrera electoral, y Donald Trump, que son políticos de muchos años pero que la gente los apoya.

Este fenómeno explica y demuestra que viejos líderes no permiten espacios a gente joven, y también nos demuestra que hay líderes jóvenes que no están compitiendo por la presidencia, si no ejercen otras maneras de liderazgo por las redes, liderazgos académicos, institucionales y no quieren meterse en política porque se han dado cuenta que se practica una política decadente.

La democracia está resquebrajada y hay una crisis institucional en el país por la mala forma de hacer política de los últimos años y el MAS ha aportado fuertemente a ese deterioro democrático por querer alargar el gobierno de Evo Morales que además es caudillista y totalmente vertical.

El MAS ha sido Evo Morales por mucho tiempo y ahora que ha surgido el liderazgo de Luis Arce y se han dividido, se está siguiendo a dos personas mayores que están peleando por manejar un MAS cansado y Andrónico no va a poder porque él no es presidenciable porque Evo no lo va a dejar, mientras Evo esté en el poder, Andrónico no va a surgir.





