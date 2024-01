El 88% de 766 laboratorios de droga fue destruido en el Trópico de Cochabamba

Existe un enfrentamiento entre el ministro de Gobierno con el ex Presidente, Evo Morales, quien tiene su centro de poder político en esa región precisamente y el exmandatario acusó a Eduardo del Castillo de fabricar pruebas y montar operativos para estigmatizar a la zona cocalera.

“En el país hay gente que no quiere que presentemos estos resultados, no quiere que sigamos destruyendo laboratorios, hay gente que no quiere que sigamos deteniendo y aprehendiendo a aquellas personas vinculadas al narcotráfico”, dijo más adelante Del Castillo en directa alusión a Evo Morales.