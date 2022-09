El ABC de la presunta corrupción: 12 preguntas para entender el 'caso coima'

1. ¿Cuál fue la denuncia del diputado oficialista Héctor Arce que destapó la corrupción en la adjudicación de obras en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)?

El diputado Héctor Arce causó un terremoto dentro de su partido con esta denuncia. Denunció que en ABC el presidente Henry Nina y casi una docena de funcionarios, entre los que se encuentran el secretario general Freddy Mamani y el gerente técnico nacional Cristian Mendieta, aceptaron una coima de Bs 18,6 millones, supuestamente pagada por la empresa china Chec, para la adjudicación de la carretera Sucre-Yamparaez, clave para el departamento y ya cobraron la mitad.



2. ¿Cuáles son los datos de la obra?

El proyecto de construcción de la doble Vía Sucre – Yamparáez fue adjudicado a la empresa Asociación Accidental China Harbour por un monto de Bs 456.809.149,79 con un plazo de ejecución de 1.080 días calendario, plazo computable desde febrero de 2022.



3. ¿El Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, apoyó al presidente de ABC, Henry Nina?

Hay que hacer notar que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño no ha vuelto a aparecer junto a Nina. Dijo que no mete las manos al fuego por nadie. Pero, hace unas horas aseguró que, hasta que todo se indague, Nina queda ratificado en su cargo.



4. ¿La acusación vincula al ministro Montaño?

En la acusación, Héctor Arce señaló que el secretario general de la ABC, Freddy Mamani, fue funcionario del señor ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño cuando era diputado del MAS hasta 2019.

Esta semana, al menos en tres conferencias de prensa, el ministro presentó una certificación de la Cámara de Diputados que señalaba que no era así, que Mamani nunca trabajó con él. El diputado, en una conferencia de prensa dijo que, por un error de taipeo, lo mencionó, pero que no tenía pruebas suficientes.

Sin embargo, oficialistas y opositores coinciden en que Montaño y Nina deben renunciar para someterse a una investigación.