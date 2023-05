El abogado de la familia Colodro dice que caso debe indagarse como asesinato

“Hemos pedido personalmente a las personas que están llevando a cabo esta investigación que no arrojen datos confusos, sino que traten de contar con todos los elementos para determinar qué fue lo que realmente sucedió que determinó la pérdida de su vida, al promediar las 8:30 (20:30) de la noche”, del pasado sábado, señaló la autoridad. Prometió un reporte final durante las próximas horas, incluido el estudio grafológico del manuscrito que pudo haber dejado Colodro y al que tuvo acceso EL DEBER.

El abogado,que no atendió durante el día los requerimientos de la prensa, dijo que será fundamental conocer el video de una cámara que filma frontalmente el balcón desde donde cayó Colodro. “Hay una sola cámara que nos dirá todo lo que ocurrió, una cámara que frontalmente filmaba al balcón donde presuntamente se lanzó al doctor Colodro. Esa nos interesa, después, todo lo demás será complemento”, afirmó.

Dijo que pedirán medidas cautelares a la CIDH para los familiares y el equipo jurídico que la representa. Y puso acento en las lesiones en el cuerpo del interventor. “Hay que preguntarnos por qué tiene golpeado todo el cuerpo, por qué no tiene un testículo, por qué no tiene un glóbulo ocular, por qué tiene cortes directos, son heridas punzo-penetrantes. En ese sentido, nosotros no consideramos que sea un suicidio”, complementó.