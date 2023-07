El Acuerdo de Escazú, una tarea pendiente

El Acuerdo de Escazú marcó un hito en América Latina. Este acuerdo, del que Bolivia es parte, es el primero que protege a los defensores del medioambiente y los derechos humanos. F ue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y entró en vigencia hace dos años. Sin embargo, este convenio en el país todavía no se lo aplica en su totalidad.

En Bolivia hay aplausos por la ratificación de este acuerdo, pero también hay lamentos porque no es aplicado en su totalidad. Ruth Alipaz, miembro de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y defensora del parque nacional Madidi, lamentó que el Estado boliviano no haga cumplir el convenio, ya que ella -dijo- es víctima de violencia y agresiones en su territorio y no tiene garantías en su labor de defensa ambiental.