El acuerdo sobre elecciones judiciales no reconoce la prórroga de magistrados

La Asamblea Legislativa Plurinacional logró ayer un acuerdo para encaminar el proceso de las elecciones judiciales. Ese convenio, según el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y el diputado Carlos Alarcón, no reconoce la prórroga de los actuales magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Se estima que hasta el miércoles se promulgue la Ley 144 que convoque a los comicios judiciales.

“Este acuerdo no reconoce la autoprórroga. Esto fue el motivo de discusión. En el artículo 3, inciso g, estaba insertado que el marco legal tenía que regirse bajo esta declaración constitucional 049, este inciso estaría vigente y de manera indirecta en toda su dimensión se reconocería prácticamente no solo los artículos y la disposición, sino también la extensión de mandato ", detalló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio.

Lo reiteró nuevamente para asentar la idea. " No puede ser que se reconozca (la prórroga de los magistrados), de ninguna manera. También ellos reconocieron que no es legal la extensión de mandato. Entonces, se suprimió ese inciso y por tanto se dejó sin efecto, en la Ley (144), el reconocimiento legal a los actuales exmagistrados y consejeros”, complementó.

Mientras, el diputado Alarcón, también en entrevista con el programa ¡Qué Semana! de El Deber Radio, aseguró que este acuerdo tiene tres componentes y que uno de ellos no reconoce la prórroga de mandato de las actuales autoridades judiciales. El legislador también aseguró que las elecciones judiciales deben ser desarrolladas máximo hasta julio de este año.

“El segundo objetivo de este acuerdo era no renunciar a garantizar elecciones judiciales transparentes y reales en el tiempo que nos da el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que es hasta fines de julio de este año, porque si no se logra hasta julio ya no habrá elecciones judiciales en este periodo constitucional porque ya se superpone con las primarias y el próximo año con las elecciones generales”, dijo Alarcón.