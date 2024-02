El agradecimiento es lo que mueve a los peregrinos de la Virgen del Socavón

“La virgencita del Socavón me ha regalado vida”, resume Galy Gómez, una peregrinante de la Morenada Central Oruro, fundada por la Comunidad Cocani, después de participar en la Peregrinación del sábado de Carnaval en la ciudad de Oruro.

“Llego hasta sus pies solo para agradecerle que sigo viva porque de lo que tenía dos años de vida como me dijo el médico y ya estoy aquí 12 . Por eso, me da miedo dejar de bailar un año, así que mientras pueda voy a peregrinar todos los años”, recalca Galy.

“La Mamita de amarra cuando pasas de rodillas frente a su altar. Es como cuando niño, sientes que te ha pasado todo lo malo del mundo y vas a la casa de tu mamá a contarle: ‘mami esto me han hecho, o tengo hambre, tengo sed’ y tu mamá te recibe con los brazos abiertos y te responde: ‘Ya mi amor, tranquilo, yo te voy a curar todo va a estar bien’. Es lo que pasa en el Primer Convite, en el Último Convite y en el Sábado de Peregrinación y sales del Socavón, como si te hubieras quitado todo el peso del mundo encima, sales libre, liviano y con más fuerzas para enfrentar la vida”, cuenta a EL DEBER, Youvanna Portocarrero, integrante de los Cocanis.

Pero los caminos de un peregrinante son variados. Miriam, quien participó en la Diablada Ferroviaria desde 2004 hasta 2022, cuenta que en un viaje que hizo a Oruro en 2002, la Virgen del Socavón se manifestó a ella en un sueño para alertarle que había problemas en su familia en La Paz. No le dio mucha importancia y lo olvidó. Horas después, el paseo por Oruro le condujo a una parada casi obligatoria como es el Santuario del Socavón, y apenas ingresó a la iglesia, recordó ese sueño, se puso de rodillas en una de las bancas de aquella tarde solitaria y entre un llanto incontenible, solo pidió que todo en casa estuviera bien.

“Ya son 25 año que participo en el Carnaval por la Mamita del Socavón. En mi primer año recuerdo que tenía problemas en el trabajo, le pedí que me ayudara y ella me cumplió. Por eso mi compromiso es fiel, acudo a todas las actividades como las veladas, los convites de nuestra morenada y la peregrinación. Para mí es lo más hermoso que me ha pasado”, cuenta a EL DEBER Freddy Cuenca, guía del bloque Huaynas Jumanakampis de la Morenada Central Oruro, fundada por la Comunidad Cocani.