El ala ‘evista’ del MAS pide la expulsión de seis diputados del bloque ‘renovador’

El ala radical del MAS acusó al presidente Luis Arce de distanciarse del trópico de Cochabamba y de excluir a algunos dirigentes y autoridades de esa región que no comulgan con el pensamiento de “renovación”, propuesto por el vicepresidente David Choquehuanca. Atribuyen este comportamiento a la supuesta intención de candidatear en las elecciones generales de 2025 y para alejarse de la línea de Evo Morales. El bloque de renovadores negó estas dos afirmaciones y dicen que no hay “parcialidad” con ciertas organizaciones sociales.

“El distanciamiento es real, evidente y notorio, no solo con el trópico de Cochabamba. Hay una indisciplina orgánica de parte de Lucho (Arce) y David, hay un distanciamiento de todo dirigente que no pregona el lenguaje que ellos practican. Hay cierta afinidad con algunos que son sobornados y corrompidos con pegas y también los alcaldes extorsionados con proyectos. Si no eres choquehuanquista, no hay proyecto. El trópico es una región visible y hay gente que, lamentablemente, se ensaña”, denunció el diputado Héctor Arce.