El alcalde Arias irá hoy a una audiencia cautelar

Un comunicado de la Alcaldía paceña manifiesta que esta es una forma de “acoso político que sufre el burgomaestre, cada semana”, que le obliga a desviar su atención en momentos críticos que vive la ciudadanía afectada por la pandemia del Covid-19. “Desenfoca, pero no dejamos ni dejaremos de trabajar por La Paz que me arraigó con su voto”, señaló Arias.

Su abogado defensor, Luis Guillen, indicó que en el proceso se habla de un decreto supremo. Por este motivo, debido a que el presunto hecho irregular se realizó durante la gestión de la expresidenta , no corresponde que se la convoque.

“Cuando estábamos en la pandemia teníamos muchos hermanos, familiares que estaban en el exterior y que no encontraban cómo vivir. Les había tocado estar lejos, se gastaron sus últimos ahorros, estaban algunos enfermos y no tenían dónde vivir, había que traerlos, pero los aviones no querían llegar porque el Jet – Fuel aquí es muy caro y se acordó bajar el precio para que vengan y además traer medicinas para combatir la pandemia”.