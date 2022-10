El alcalde de La Paz, Iván Arias, pide una tregua en Santa Cruz y que cese la "asfixia"

“Lo que está ocurriendo en Santa Cruz ayer, hoy, seguramente, es realmente un intento de asfixia, un intento de querer que la violencia no calme; pido al Gobierno, al Comité Pro Santa Cruz, al Comité Interinstitucional bajar las tensiones y establecer una tregua por lo menos de no agresión ”, afirmó el burgomaestre paceño, se lee en un comunicado.

“Ya basta de tomar instituciones, ya basta de tomar empresas, basta de aumentar cercos o amenazas de trasladar gente, y que en Santa Cruz ya no se abran nuevos puntos de bloqueo, que los grupos de choque paren y ordenen detener su accionar; ojalá hasta el lunes se pueda encontrar diálogo con el Gobierno y Santa Cruz ”, dijo el burgomaestre.

Además, informó que la tarde de este lunes se reunirá con miembros de la Asamblea de la Paceñidad para acudir al llamado y de esta manera contribuir a la pacificación del país . “Santa Cruz decidió seguir con su paro, esto pone la situación muy difícil no sólo para Santa Cruz sino para el país porque los niveles de violencia se van incrementando, ellos han abierto un plazo de 48 horas para que autoridades del Gobierno se hagan presentes, han pedido la presencia de los alcaldes de Tarija y La Paz. Tenemos que hacer una consulta, mañana (lunes) haré una consulta a las organizaciones que forman parte la Asamblea de la Paceñidad, no puedo tomar una decisión solitaria , siempre tenemos que tender puentes”.

El alcalde de La Paz anunció que en gran parte del país empiezan a escasear los alimentos que son producidos en Santa Cruz y por ello insistió con la tregua en el conflicto. “Todos dependemos, estamos muy interrelacionados. Están empezando a escasear los alimentos y no puede ser que este problema tenga esta dimensión y una confrontación tan fuerte”.

Denunció que con el cerco a la capital cruceña se pretende “hundir” a la ciudad más poblada del país y con bolivianos de todas las regiones. “El MAS ha encontrado una forma de solucionar sus problemas internos, estaban tremendamente divididos y ahora parece que se hubieran unido para acabar, cercar, hincar y hundir a Santa Cruz, están todos con ese objetivo como si en Santa Cruz no vivieran bolivianos, como como si en Santa Cruz no vivieran collas, como si en Santa Cruz no vivieran chapacos, benianos, pandinos, potosino, cochabambinos”.