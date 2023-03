El Alto congela al bando radical del MAS y muestra esperanza en la renovación

El Alto tuvo hasta ahora 23 alcaldes, entre designados, transitorios y electos. Lo llamativo de esta cantidad de alcaldes son los colores de los partidos políticos que pasaron por esta ciudad. La derecha dominó la política alteña incluso después de los conflictos de 2003 cuando esta región provocó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Recién fue en 2010 que un político del MAS llegó a la silla edil alteña. Fue Édgar Patana, quien ahora está de- tenido en la cárcel de San Pedro de La Paz acusado de corrupción. En realidad, el MAS solo tuvo cinco años el control de la Alcaldía de El Alto, pero desde 2006 sus organizaciones sociales daban un espaldarazo electoral y político a Evo Morales. Hoy, el líder del MAS ya no tiene ese apoyo.

“El Alto es pueblo revoluciona- rio, busca lo mejor para sus habitantes. Se vivió problemas que a veces son difíciles de explicar. El MAS siempre estuvo inmerso en grupos terribles. Ellos son los que están detrás de todos los conflictos. Lo que quiero decir es que no estigmaticen a El Alto. La ciudad de El Alto no es una ciudad problemática, es una ciudad luchadora”, consideró De la Cruz. El también abogado incluyó en su análisis a Evo Morales, quien cuando era presidente gozó de apoyo en gran parte de su gestión; sin embargo, el exmandatario sufrió rechazos por elegir a sus candidatos a la Alcaldía de esa región. Lo hizo con el intento de reelección de Patana, quien fue derrotado por Chapetón, y con Zacarías Maquera, quien fue vencido por la actual alcaldesa Eva Copa, exmilitante del MAS y que al conocer la exclusión de Morales decidió ser candidata por otro partido.

Son precisamente los sectores que apoyan a Copa quienes declararon persona no grata a Evo Morales y decidieron no invitar a los actos por el aniversario de El Alto a la exautoridad. Eso provocó una dura reacción en el ala radical del partido oficialista. El diputado Héctor Arce apuntó a la alcaldesa alteña de estar detrás de las acciones en contra del exmandatario. “La señora Eva Copa, renovadora, traidora, desleal, no tiene ética, ni moral para expresarse en esos términos en relación al hermano Evo Morales. Si ella está ahí es gracias al MAS, es gracias al hermano Evo Morales. La ambición personal la llevó a transitar del color azul a otra organización política y eso se llama en términos claros y comunes y para todos los renovadores, un vulgar traidor”, apuntó Arce contra Copa.