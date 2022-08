El Alto se divide, gremiales insisten con el censo el 2023, Fejuve el 2024

En El Alto hay dos cabezas distintas de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve). Sin embargo, ambas apoyan ahora que el censo se realice en 2024 y no el 2023.

Nicasio Ríos, el presidente de una de las Fejuve, expresó que “nuestro criterio es que el censo no debe politizarse. La Asamblea de la Alteñidad es afín a la alcaldesa. No podemos dar fecha, los técnicos deben estudiar este tema. Eva Copa y Luis Fernando Camacho quieren politizar esto. Hasta mediados de 2024 es el plazo, no podemos intervenir”.