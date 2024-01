El año judicial comenzó con magistrados ocultos; hay protestas y denuncias

¿Y los magistrados y consejeros? Esa fue la consulta de la prensa chuquisaqueña en las oficinas del TSJ. No hubo respuesta oficial y solo se conoció que los magistrados sesionaron a puertas cerradas. Ninguno dio la cara.

Tras presentar la denuncia, el jefe de bancada de CC, el diputado Enrique Urquidi, ratificó que su alianza política no permitirá que los magistrados y consejeros “gocen de su autoprórroga” y que usurpen funciones porque sus mandatos legales ya fenecieron.

“¡Fuera golpistas, fuera golpistas! No pueden estar en este edificio, no pueden permanecer, tienen que irse a sus casas, ¡fuera golpistas!, ¡no a los ‘masistrados’!”, fueron algunas de las arengas de los movilizados en el hall del palacio del TSJ en la capital de Bolivia.

Asimismo, en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, las plataformas y activistas llegaron con carteles de protesta hasta las oficias de los tribunales departamentales de justicia para protestar contras los magistrados y vocales que se autoprorrogaron. “Son magistrados ilegales. Terminaron sus cargos el 31 de diciembre, hoy ya no son magistrados, el ejercicio de sus puestos son ilegales . Lo que estamos viviendo es un golpe de Estado desde la justicia porque no hay independencia de poderes”, dijo el activista Miguel Cañaviri.

En esa línea, el expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, reforzó la exigencia de su bancada y pidió a Lanchipa “iniciar la acción penal contra las ex autoridades. “Desde hoy (martes) los Magistrados del Órgano Judicial Plurinacional ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional”, dijo.

Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo un desconocimiento generalizado a la autoprórroga de los magistrados. “A partir de mañana (miércoles) todo los actuados de los autoprorrogados sin inconstitucionales . No hay ninguna autoridad judicial y no habrá hasta que nosotros (el Legislativa) seleccionemos de acuerdo a la Constitución”, dijo el senador, Félix Ajpi, afín a la facción del presidente Luis Arce.

El diputado, Alberto Astorga, de CC, coincidió col Ajpi al señalar que cualquier acción de los magistrados no tendrá ninguna validez y desde el Parlamento acompañarán con controles y desconocimientos los actuados del Órgano Judicial. Convocó al desacato civil. “ Llamamos a la ciudanía que no escuche las decisiones de estas personas que están autoprorrogadas de forma de facto. Es un desacato civil que se tiene que realizar porque estas personas están yendo contra la Constitución”, dijo el legislador.

“Los vocales, los jueces van a continuar, los que no pueden continuar son los magistrados. En este momento no tenemos TCP. No hay magistrados y el magistrado que emita un fallo va a ser penado y en un futuro irá a la cárcel”, afirmó el diputado ‘evista’, Renán Cabezas, quien consieró que el poder se concentrará en Arce.