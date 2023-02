El apoyo a Arce es vetado en Chapare y acusan a Evo de querer ser el único líder

“Hemos mantenido nuestro pensamiento y nuestros principios. Hemos respaldado la gestión de Lucho (Luis Arce), hemos puesto en evidencia los errores que se estaban cometiendo y eso es lo que no le gustó al compañero Evo (Morales). (No le gustó) decirle la verdad, decirle las cosas justas, hacer las cosas correctamente, prevalecer las necesidades que tienen nuestras bases , no le gusta al compañero Evo. A él (Evo Morales) solo le gusta que le adulemos, que manejemos su nombre como si fuera el único líder y eso es lo que siempre dice”, denunció Caritas a EL DEBER.

“Yo no he robado, no he hecho corrupción y no he comercializado los terrenos de la federación, por lo tanto, me voy con la frente en alta, si quieren castigarme háganlo. Nos castigan por defender las exigencias de las bases de organizaciones y por defender al presidente Luis Arce. En el congreso de las seis federaciones apoyé para que se ratifique Andrónico Rodríguez, eso fue mi mayor pecado, y al compañero Evo Morales no le gustó eso”, lamentó Caritas.