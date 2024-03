El arcismo pierde un crédito después de la toma violenta de la Cámara de Diputados

Después de una jornada de “secuestros”, amenazas y violencia desmedida en la Cámara de Diputados, su presidente Israel Huaytari, reinstaló la sesión para retomar, por la fuerza, el tratamiento de los proyectos de ley de créditos. No obstante, por voto mayoritario se rechazó aprobar uno de ellos, el proyecto de ley 156 que otorga al Estado un préstamo de 15 mil millones de yenes japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

“Sometieron su proyecto de ley trucho a una votación, su proyecto de ley de crédito a una falsa votación y no le alcanzaron los votos señores. No le alcanzan los votos, por eso están desesperados porque no tienen los números y pretenden llevar las cosas a golpes a patadas y con imposiciones”, afirmó la diputada Luisa Nayar de Comunidad Ciudadana (CC), tras que se rechazara su aprobación en grande.