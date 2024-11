El arcismo se prepara para elegir a su candidato; Evo sigue en campaña

El arcismo, que se benefició con una sentencia del Tribunal Constitucional que le entrega la sigla del MAS-IPSP, prepara el terreno para elegir a sus candidatos para las elecciones generales del próximo año. En tanto, Evo Morales, desde su trinchera del Chapare, con al menos tres acciones, no resigna su candidatura ni la pérdida de la sigla política e intensifica su campaña. Desde filas de los renovadores del Movimiento Al Socialismo, ya definieron la estrategia preelectoral y parten por ordenar la casa. Para ello, realizarán un congreso del partido a nivel nacional en diciembre próximo para modificar el estatuto interno del MAS. Este documento, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el punto 15 de su artículo 6, que cita los principios, se refiere al “respeto al liderazgo nato” de Morales: “La militancia del MAS-IPSP ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional”, dice parte del escrito. “ Se van a anular muchos artículos que no favorecen a las organizaciones ni a la militancia, más bien favorecen a una sola persona para perpetuarse en el poder”, indicó a EL DEBER el diputado Rolando Cuéllar. Con la modificación de ese artículo, el MAS cierra un ciclo de caudillismo y culto a una sola persona, subrayó Cuéllar y agregó que se abre “una era renovadora en el MAS”. Otros puntos importantes que se tocarán en el congreso del MAS renovador será elegir a nuevos delegados políticos ante el TSE, porque lo actuales “son evistas”; además, se impulsará una auditoría interna para identificar cómo y en qué se gastaron los aportes de los más de un millón de militantes masistas en todos los años que Morales presidió ese partido. Horas antes, Grover García, presidente del MAS, decía que en ese congreso político, también se devolverán todos los derechos a las organizaciones sociales que forman al partido azul.

La estrategia de Evo

Morales, el sexagenario político, expresidente y dirigente cocalero, tras el revés que sufrió con el fallo del TCP, en las últimas horas intensificó su actividad política con al menos tres acciones:



Por segunda vez desde octubre, presentó un video editado para reiterar que el Gobierno con apoyo de la DEA estadounidense, busca eliminarlo; llevó al presidente del Senado y dirigente cocalero, Andrónico Rodríguez a su programa en Kawsachun Coca para demostrar que están más unidos que nunca y se muestra en conferencias de prensa arropado por la dirigencia cocalera del Chapare y Andrónico, para mostrar fortaleza y que no está solo.



“Juntos, lucharemos por la justicia que nuestro país merece. A los heridos, los cuidaremos; a los perseguidos, los protegeremos; a los detenidos, no los abandonaremos. No desfallezcan, no están solos; yo no me siento solo”, aseguró Morales.