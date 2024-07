El asalto militar provocó tensiones en el gabinete y en la bancada oficialista

Los 11 días que pasaron después del asalto militar a la Plaza Murillo fueron complicados por las tensiones en el gabinete del presidente Luis Arce. Llegó a un punto que algunos ministros no se hablan entre ellos y otros presentaron su renuncia, algo que no aceptó el Jefe de Estado. Surgieron, además, contradicciones entre los colaboradores más cercanos al mandatario.

Pero esto no solo pasa en el Ejecutivo, sino también en el bloque de los arcistas en el Legislativo, donde se constató que la bancada no coordina ni opera bajo una misma línea, un ejemplo del punto es el reconocimiento camaral que preparó un diputado Rolando Cuéllar para el general Juan José Zúñiga, justo el día de la asonada militar. La acción molestó a sus colegas porque no consultó ni coordinó con ellos.