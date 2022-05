El bioparque de La Paz cierra sus puertas temporalmente; van más de 80 animales muertos

Escucha esta nota aquí

Luego de que el Colegio de Biólogos de La Paz, la Coordinadora en Defensa de la Madre Tierra (Codma La Paz) y colectivos ambientalistas exigieran respuesta de la Alcaldía paceña por la muerte de muchos animales del Bioparque Vesty Pakos, el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Omar Yuma, anunció una demanda por el deceso de los ejemplares del bioparque, ubicado en Mallasa, y también la suspensión temporal de la atención al público.

Magin Herrera, viceministro de Medio Ambiente, informó que tras una inspección en el lugar surgieron muchas preocupaciones, ya que inicialmente no había personal que podía dar información, o eran reacios o nuevos.

"Había numerosos animales muertos, pero sin una estadística debidamente cuadriculada. Hemos concluido que fallecieron 88 animales de enero a mayo, de diferentes especies, sobre todo reptiles pequeños o lagartijas. También jaguares y quirquinchos", explicó.

A Herrera le llama la atención que el personal diga que la muerte fue por la edad avanzada, situación confirmada en el caso de uno de los jaguares, de 16 años, pero con el otro ejemplar felino muerto no se llegó aún a esa conclusión. "Estamos en etapa de investigación técnica, pidiendo información", dijo.

El viceministro también dijo que existe hacinamiento, y que "algunos animalitos están en calidad de encarcelados". Para Herrera, el personal tiene mucho que ver, ya que algunas personas no tienen conocimiento ni destreza para manejar animales en cautiverio.

"Hemos visto hasta ratones en el sitio de las tortugas, un posible vector de otras enfermedades; esto podría conllevar consecuencias muy graves. El lugar de las lagartijas era muy húmedo, ófrico, y la alimentación no amerita que sea ofrecida a esos animales", aseveró.

También insistió en que el personal es "junior", y en que los administrativos no tienen en orden los papeles. El equipo que hizo la inspección dijo que hay animales que quizás fueron rescatados, pero no fueron liberados oportunamente, y permanecen retenidos para exposición al público, "lo que genera ingresos económicos. No han trabajado de manera zootécnica, no está bien planificado el manejo", afirmó.

Herrera indicó que, de acuerdo con el informe de los técnicos, se recomienda accionar jurídicamente. "Nuestros abogados están trabajando en esta acción a las personas convenientes. Hay una MAE responsable de nominar al personal", finalizó.

Lea también PAÍS Activistas se pronuncian por segunda vez sobre mal manejo del bioparque de La Paz; se habla de tres jaguares muertos Durante los cinco meses de este 2022 se reportó el deceso de 50 ejemplares de distintas especies; sin embargo, no se ha dado el detalle ni se hicieron públicos los resultados de las autopsias. El alcalde de La Paz aseguró que en muchos casos la causa fue vejez