El cáncer acaba con la vida de Asako, la madre que luchó (sin éxito) más de 10 años para que el asesino de su hija vaya a prisión

Asako Inamine no pudo ganarle al cáncer y tampoco al sistema de justicia de Bolivia. Esta madre, de ascendencia japonesa, murió sin ver al asesino de su hija en prisión.

Las investigaciones establecieron que el autor fue el exesposo de Chisuko y padre de su hijo, Windsor Andia Rivera, pero en los diez años y cinco meses que han pasado desde entonces, más de una decena de fiscales, tres jueces y una sentencia de 30 años de cárcel no fueron suficiente para que el autor del crimen vaya a la cárcel.

Gonzales expresa que es frustrante ver cómo las personas que tienen recursos económicos e influencias no son sancionadas por los delitos que comenten y que la lucha por justicia no solo le pasa factura a las víctimas, sino también a quienes los defienden.

"Por el caso de la señora Asako se me han cerrado varios procesos. Se me ha restringido como profesional el acceso a la justicia, haciendo que muchas causas que yo llevaba hayan sido fallidas porque me han acusado en los tribunales de justicia de que yo hablo mal para la justicia (...). Es una persona contra un monstruo que se ha hace denominar justicia", dice con pesar.