El canillita tarijeño que defendió a un joven durante una gresca por la presencia de Camacho ya es un personaje popular

Hilarión Yebara, vendedor de diarios, se convirtió en un personaje popular en la ciudad de Tarija después de defender a un joven que era golpeado por el exdirigente de la COD, Rubén Ramallo, y su hijo, quienes formaron parte de los grupos de choque afines al MAS, el pasado miércoles cuando el gobernador cruceño estuvo de visita.

Su acto de valentía no solo se conoció en el país, sino que traspasó las fronteras en medio de una tensión política y social que persiste en el país. "No me siento una persona popular, sigo siendo la persona humilde que viene todos los días a este lugar para vender periódicos, como alguien que trabaja para ganarse el pan del día", afirmó Yebara.

A sus 47 años de edad, sigue como voceador, trabajo en el que comenzó siendo un adolescente en 1990, cuando vendía el diario La Voz del Sur que por aquella época era el único que circulaba en la capital tarijeña. Yebara es bastante asediado por los transeúntes que llegan a la intersección de las calles Sucre y 15 de Abril para comprarle el diario o las cartillas de lotería.

Otros se toman una selfie con él como un recuerdo del personaje que mostró su valentía el día en que el partido oficialista movilizó a sus adeptos para impedir que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ingrese a un local en pleno centro citadino de Tarija para hablar del federalismo.

"Mi hermana que vivió un tiempo en España me comentó que bolivianos residentes en ese país le enviaron capturas del incidente", señaló Yebara. El voceador tarijeño, apodado "Hilario", seguirá en este trabajo que le permitió generar sus ingresos económicos para sacar adelante a sus cinco hijos jóvenes.

Al ser consultado si teme una represalia del MAS, Yebara dejó en claro que está preparado para defenderse porque es consciente que el partido oficialista está acostumbrado a ello. "Por ahora no hay ninguna denuncia ni amenazas contra mi persona, pero eso va a llegar y hay que estar atento para asumir defensa como cualquier persona, pero esperando que la justicia sea imparcial", expresó.

