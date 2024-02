El caso ‘cadetes’ no avanza y familias piden atención de rehabilitación en el exterior

“Lamentablemente las investigaciones penales no avanzan. Son nueve meses del caso y hasta ahora no se da con los autores y los responsables de este trágico suceso y, por otro lado, los familiares nos dicen que hay un encubrimiento para no llegar a los directos responsables, porque solo se está sancionando a los instructores y no a las autoridades jerárquicas, que instruyeron todos esos actos”, relató Balderas.

No es la primera vez que los familiares exigen justicia. Realizaron movilizaciones en el Ministerio de Defensa, en la Fiscalía y hasta en el Comando General del Ejército. Tuvieron respuestas tibias. Una de las últimas demandas fue que el Estado pueda asumir el viaje y la atención especializada en el exterior de sus hijos, debido a que en el país no se cuenta con lo que se requiere para su recuperación.

Los entonces cadetes no querían realizan el “salto de la muerte”. Fueron obligados a pesar de que no tenían las condiciones de seguridad para realizar el criticado ejercicio. Uno de los instructores obligó a los cadetes a lanzarse al vacío a pesar de que no había condiciones. “Salta de una vez”, esa es la instrucción que realizó el oficial militar a Condori, quien antes alerta que la soga no era la adecuada para realizar el salto: “nadie me está anclando, mi jefe”.