El caso coima en ABC da un giro inesperado y el denunciante explica cuatro indicios de la corrupción

Nosotros como comisión trabajamos hasta altas horas de la noche. El día 6 de enero de 2022, el licenciado Mamani me llama por la mañana de un celular desconocido para que nos reunamos en el residencial Bolivia. Me da una contraseña para que ingresemos a la habitación, (la contraseña) era pollo. Le dije que en la propuesta había error en dos páginas, nada más y me retiré. Antes de retirarme le dije que, si no cambian esas dos hojas de la propuesta, no ganaría la empresa.