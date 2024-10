El caso contra Evo por estupro sigue activo tras cinco años sin actuados ni pesquisas

El caso de trata de personas y estupro contra Evo Morales sigue abierto. El proceso comenzó en 2019 y atravesó por una serie de negligencias en las que no hubo actuados ni pesquisas. El líder cocalero ayer reapareció y dijo que no teme ser demandado. Mientras, el presidente Luis Arce pidió que el caso se declare en reserva y que Ministerio de Justicia ejecute una supervisión.

“El proceso continúa y no tengo facultades para decir que se ha cerrado; ahora si se actúa sin control jurisdicciona l, yo no sé cómo lo irán a enderezarlo”, afirmó Lilian Moreno Cuéllar, quien es la jueza del Juzgado 14 de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres que aceptó la acción de libertad que frenó el mandamiento de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

De hecho, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, protestó por esta decisión. “En lo particular, no como ministro de Gobierno, sino como un padre, siento un repudio y asco en contra de esas autoridades”, afirmó.

Inicio del caso

Despedida del cargo

Tras dictar la orden de aprehensión, Sandra Gutiérrez fue despedida del cargo de fiscal de Tarija por instrucción del fiscal general, Juan Lanchipa. “Llego a la Fiscalía de Tarija, no me dejaron entrar y me entregan la resolución. Me dijeron que el doctor Juan Lanchipa me llamaría para pedirme mi renuncia”.