El caso de 57 mineros detenidos en Riberalta ya recorrió tres departamentos

“Las audiencias en materia penal todavía se desarrollan de manera virtual, entonces no habrá mucho problema con aquello, sí vamos a solicitud la modificación respecto del penal, porque entiendo que hubo cierta confusión en este tema de parte del juez , se va a solicitar la modificación”, dijo el abogado, Víctor Flores Lero.

Desde el viernes hay 57 mineros aprehendidos de la localidad de Riberalta, acusados de explotación ilegal de oro en la corriente del río Madre de Dios. Según el abogado, la Fiscalía no pudo probar que estaban cometiendo ese ilícito porque no presentaron las pruebas que acrediten su acusación, es decir que no presentaron el mineral que estaba siendo explotado.