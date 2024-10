El caso de trata y tráfico de personas contra Evo se inició en 2019 y el líder cocalero reaparece este jueves en Cochabamba

Debido a este proceso, Sandra Gutiérrez fue despedida del cargo de fiscal de distrito de Tarija por instrucción del fiscal general, Juan Lanchipa. “Llego a la Fiscalía de Tarija, no me dejaron entrar y me entregan la resolución. Me dijeron que el doctor Juan Lanchipa me llamaría para pedirme mi renuncia, cuestión que no lo hice, así que me destituyeron. Esto es una persecución y voy a denunciar ante la comunidad internacional”, expresó ayer Gutiérrez.