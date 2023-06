El caso narcovuelo "afecta la imagen del Estado" y no solo del Gobierno, dice un senador del MAS

Para el senador Tórrez, "no es posible que un cargamento de tamaña magnitud haya ingresado evadiendo controles. Que alguien diga que se burlaron los controles es una falta de sensatez. El hecho ocurrió en febrero y ese mismo mes los supieron los del Gobierno; sin embargo, el resto no lo sabía, nadie salió a dar ninguna información. No fue hasta mayo, cuando los españoles hicieron pública esta noticia", dijo.