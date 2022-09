El Chaco tiene rutas calientes de trata y tráfico

La ruta entre el Chaco y Santa Cruz se convirtió en una ruta roja para la trata y tráfico de personas. La semana pasada, una niña de 12 años fue rescatada en Villa Montes por la Policía, cuando viajaba sola desde Tarija hasta Santa Cruz de la Sierra, con el fin de encontrarse con un hombre con perfil falso que la captó a través del juego Free Fire.



“Una niña fue rescatada, luego que su mamá denunció la desaparición de la menor. Ella habría salido de su domicilio llevándose a su cachorrito chihuahua”, informó el director Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Tarija, coronel Raúl Castro.



La madre denunció que la menor de edad había desaparecido en la ciudad de Tarija. La Policía inició la búsqueda de inmediato en este caso. Sin embargo, la indagación inició cuando la niña ya había pasado las trancas, pero con los trabajos de investigación se logró dar con el paradero, estaba en Villa Montes, abordo de un bus.



El coronel Castro añadió que el hecho continúa en investigación para dar con el autor del hecho, de quien ya se conocen los diferentes perfiles que usa a través de las redes sociales. La niña fue captada por el juego en línea, pero luego fue contactada por WhatsApp y Facebook. La menor de edad no supo explicar quién compró su pasaje.



Juegos en red

“Es una alerta para los padres, el juego (Free Fire) para empezar es muy violento y los niños no deben jugarlo. Los padres deben controlar las relaciones que sus hijos tienen a través del celular y las redes sociales, pero parece que les dan el celular a los niños para que no molesten, y gente con perfiles falsos que no tienen buenas intenciones los captan”, afirmó Castro.



La Red de Lucha Contra la Violencia y la Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Unidad de Género del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, realizan diversas capacitaciones y talleres para erradicar la trata y tráfico de personas en esa región.



“Al ser una región en plena frontera existen más riesgos para los hechos de trata y tráfico de personas. Acá podemos ver casos internos como externos, ya que estas redes operan dentro y fuera del país”, detalló Elsa Llanos, representante de la Red de Lucha por la Violencia.



El Chaco boliviano tiene conexiones con Argentina y Paraguay. De esos países también ingresan víctimas de redes de trata y tráfico hacia Bolivia con fines de explotación sexual. Al contrario, desde territorio nacional salen víctimas para ser explotadas en trabajos forzosos sin remuneración económica en suelo argentino.



Los bolivianos y bolivianas cruzan la frontera pensando que vendrán días mejores. Saben que van a Argentina a trabajar, pero lo que no saben es que serán explotados con trabajos forzosos con muy poca remuneración económica. En el vecino país hay muchos varones y mujeres bolivianas que sufren este tipo de abuso. En un número menor hay víctimas de la explotación sexual.



En Argentina hay explotadores que encierran a los bolivianos como si fueran esclavos. Lo llamativo es que esos explotadores son también bolivianos.