‘El colla’ sigue detenido y ministro descalifica entrevista a Marset

Durante una audiencia de carácter virtual, la justicia revocó la libertad que había favorecido a Erland Ivar García López, ‘El colla’, considerado mano derecha del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y tendrá que seguir detenido en la cárcel de Palmasola.



García fue favorecido con medidas sustitutivas la semana pasada, otorgadas por el juez Primo Flores, que le impuso pago de fianza de Bs 90.000, arraigo, firma del libro y prohibición de reunirse con personas relacionadas al caso Marset.



La libertad concedida por el juzgador generó reacciones en organismos del Estado. El Ministerio de Gobierno, a través de su titular Eduardo del Castillo, presentó una demanda contra el juez Primo Flores y la Fiscalía anticorrupción a la cabeza de Yolanda Aguilera, ya abrió investigaciones contra el juzgador por el presunto delito de prevaricato.



La tarde de ayer, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, presidida por el vocal Evert Álvarez, resolvió la apelación a instancias del fiscal de Sustancias Controladas, Ewin Jiménez.



La Fiscalía fundamentó que en el fallo emitido por el juez Primo Flores no se valoraron de manera correcta las pruebas acumuladas contra Erland Ivar García y; al contrario, se le desvirtuaron todos los riesgos procesales.



El imputado participó de la audiencia cautelar desde el penal de Palmasola donde aún permanecía detenido mientras realizaba los trámites de rigor para salir en libertad.



El vocal Evert Álvarez, hizo una valoración y falló revocando la libertad del imputado que tendrá que continuar detenido mientras se desarrollan las investigaciones.



Las pesquisas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía concluyen que García -como mano derecha de Marset- se dedicaba a proveer cocaína y al lavado de dinero y acumulación de bienes.



Para la Felcn y la Fiscalía, el detenido gozaba de plena confianza de Sebastián Marset y era el segundo hombre más importante de la organización en Bolivia.



Marset fue entrevistado



Declarado prófugo por la Policía boliviana, desde el 29 de julio cuando escapó de Santa Cruz, Sebastián Enrique Marset Cabrera, que se convirtió en el más buscado a escala mundial, fue noticia de primera plana en Uruguay.



Apareció, concediendo una entrevista al Canal 4 de Uruguay, que se difundirá este fin de semana. El medio de comunicación no adelantó el contenido.



“No es de preocupación”



Mientras tanto en Bolivia, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, manifestó que las afirmaciones que vaya a decir el prófugo narcotraficante no son de preocupación para esa cartera de Estado que dirige, ni para la Policía Boliviana. “No es (de) preocupación. No tomamos en serio lo que dicen los delincuentes, sean feminicidas, ladrones, narcotraficantes y otros”, respondió el titular de Gobierno.



Según reportes de la Policía boliviana, Marset escapó el 29 de julio de su inmueble, de la avenida Alemania y quinto anillo, tras secuestrar a tres efectivos que le hacían seguimiento para capturarlo. Huyó junto a su esposa y sus tres hijos, ayudado por guardaespaldas fuertemente armados.



Se realizaron operativos en todo el país, pero sobre todo se reforzaron las pesquisas en Beni y Santa Cruz, donde se creía que se refugiaba. Marset envió varios mensajes después de su fuga.



El 2 de agosto el narcotraficante hizo su primera reaparición en un video, en el que acusó a un director de la Felcn, de alertarlo de la orden de aprehensión en su contra para ayudarlo a huir antes de que sea capturado.



Informes del expediente revelan que tres días antes de la fuga de Marset, sus hijos fueron retirados por la puerta trasera del centro educativo donde estudiaban.