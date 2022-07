El colombiano al que 2 policías le dijeron que salga de Bolivia es parte de una banda que se dedica al sicariato selectivo

Escucha esta nota aquí

Un informe de la Fiscalía de Colombia de 2020 señala a Jhon Wálter Tibaduiza Hernández de ser miembro de una organización criminal dedicada al sicariato selectivo. Este colombiano fue presentado por la Policía boliviana como uno de los tres hombres que ayudaron al yerno del narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo, Misael Nállar, a victimar a tres policías el pasado 21 de junio en Porongo, Santa Cruz.

La orden de salir de Bolivia

Hace dos días, el 30 de junio, cuando ya se encontraba a buen recaudo, supuestamente en Colombia, Jhon Wálter Tibaduiza Hernández tomó contacto con un mediode comunicación de Bolivia y puso en evidencia a los dos policías que le sustrajeron su teléfono celular y $us 6.000 y que le permitieron abandonar Bolivia. Prácticamente, facilitaron la fuga a uno de los acusados de victimar a tres policías en Urubó.

En contacto con Unitel, Tibaduiza Hernández defendió su inocencia y se declaró víctima. “Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí, después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, dijo.

Antecedentes en Colombia

Los archivos de la Fiscalía de Colombia muestran otra faceta de este ciudadano al que el 22 de junio, el excomandante nacional de la Policía, Jhonny Aguilera, lo presentó como uno los tres hombres con los que Misael Nallar ejecutó a los sargentos Eustaquio Alanes y Alfonso Chávez, además del miembro del Gacip, David Candia.







En un informe del 3 de diciembre de 2020 la Fiscalía de Colombia identifica a Tibaduiza Hernández como miembro del grupo delincuencial 'Los paisas', dedicado a perpetrar homicidios selectivos.



"Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas agravado en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir. Ninguno de los delitos fue aceptado por los procesados", se lee en una parte del reporte de la Fiscalía.

El documento señala que Tibaduiza Hernández fue detenido junto a otros dos miembros de 'Los paisas', mientras que otro del mismo grupo recibió detención domiciliaria.

Ayer (viernes) los policías que el colombiano señaló como sus extorsionadores fueron enviados a la cárcel de Palmasola, con detención preventiva.

Pedido de extradición

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, dijo que solicitarán a Colombia la extradición de Tibaduiza Hernández para que enfrente a las investigaciones por el caso del triple asesinato a policías en Porongo.





