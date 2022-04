El coma del exdirector del Fondo Indígena tiene 3 hipótesis: envenenamiento, ACV o diabetes

Escucha esta nota aquí

El jueves en la mañana el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo salió caminando del penal de San Pedro, pero su salud se fue deteriorando rápidamente y ya lleva casi 72 horas inconsciente. Durante la semana se quejó de arritmias cardiacas, pero el penal tardó en dar el permiso de salida para que sea valorado por un cardiólogo. Hay tres hipótesis que rondan al coma profundo que sufre y que lo mantiene en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Cotahuma: intoxicación por envenenamiento, un accidente cerebro vascular (ACV) y una complicación en la diabetes.



Así lo confirmó Héctor Castellón, el abogado del único procesado por el caso del Fondo Indígena, que tiene 259 juicios en su contra y ya lleva siete años tras las rejas con detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.



“Lastimosamente, mientras mi cliente ha estado internado en el Hospital de Clínicas, los estudios no han sido conclusivos sobre lo que tiene. Él ha estado cuatro veces contagiado con Covid-19 y tiene como enfermedad de base la hipertensión arterial y la diabetes”, manifestó el jurista.



Sostuvo además que hay tres hipótesis sobre el coma que sufre: “Una intoxicación por envenenamiento, un accidente cerebro vascular (ACV) o un coma diabético”, acotó.



Tanto la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) como Comunidad Ciudadana han exigido una investigación a fondo sobre las causas que llevaron al exdirector del Fondioc a sufrir este colapso en su salud.



La agrupación de Carlos Mesa exigió a las autoridades competentes una inmediata y minuciosa investigación sobre las causas que han llevado al estado crítico de salud de Aramayo. La nota de la APDHB, firmada por la activista Amparo Carvajal, conminó también al gobierno de Luis Arce que esclarezca las razones por las que Aramayo fue trasladado en extrema gravedad a Emergencias del Hospital de Clínicas donde “no había ni siquiera un papel para hacerle un electrocardiograma y no le brindaron la cobertura del SUS por ser un privado de libertad”.



Al mediodía de este sábado fue trasladado del Hospital de Clínicas al Hospital Municipal Cotahuma y fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde recibirá atención médica adecuada. “Es uno los mejores hospitales municipales con que cuenta La Paz”, aseguró la secretaria de Salud y Deportes, Cecilia Vargas.



El abogado Castellón manifestó que en este centro médico se le realizarán todas las pruebas complementarias necesarias para determinar un diagnóstico certero.



“De salir caminando a llegar a UTI, se realizan estudios neurológicos. Debo decir que durante la semana pasada se quejó de que sentía arritmias cardiacas”.



Su abogado y la familia hablaron con él dos días antes del episodio. “Tramitamos el permiso para la valoración cardiológica, pero solamente entregan fichas de cardiología para el martes y jueves. Lastimosamente el juez cautelar exige el permiso. San Pedro lo dio en miércoles, pero el mismo jueves en la madrugada se descompensó, y Bomberos lo sacó del penal a las 8:00 de emergencia”. Pero el abogado también culpó a Régimen Penitenciario y al Poder Judicial. “Es una persona con hipertensión, y se lo trasladó la anterior semana a Santa Cruz. Régimen Penitenciario nunca hizo un seguimiento real de su salud”.



Antecedentes



Pasó de denunciante a denunciado en el caso del desfalco millonario del Fondo Indígena. Es el único que aún está procesado.



CC, por su parte, denunció “ante el país y ante la comunidad internacional” la crítica situación de salud que atraviesa Marco Antonio Aramayo, como consecuencia de los más de seis años de encarcelamiento preventivo que ha padecido, siendo incompatible con la presunción de inocencia.



“Fue uno de los fraudes financieros más graves en la historia de Bolivia. Mientras los responsables de ese fraude transitan libremente por el país, Aramayo sufre las consecuencias de las represalias, traducidas en más de 259 juicios en su contra”, puntualizó CC.



Por su parte, el pronunciamiento firmado por Amparo Carvajal señala que “Aramayo está injustamente detenido acusado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, cuando lo que hizo fue denunciar los negociados de corrupción de las autoridades y dirigentes indígenas que recibieron en cuentas personales aproximadamente 170 millones de dólares del Fondioc”.



Los 259 procesos “han querido aniquilar” a Aramayo, y son para DDHH una arbitrariedad, él pasó de acusador a acusado y lamenta que sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia lleve siete años detenido preventivamente. “El Fondo Indígena, manejado por Nemesia Achacollo, quien se encuentra en libertad, al igual que centenares de dirigentes del MAS que recibieron recursos para proyectos productivos que nunca se realizaron” nunca pagaron por lo que hicieron.



Su abogado señaló que el lunes pedirá, sea cual sea la evolución de su cliente en lo médico, que pueda obtener la libertad irrestricta, debido a su salud. “Nosotros no hicimos tanta bulla como en otros casos, pero realmente lo están matando lentamente”, dijo.