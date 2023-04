El ‘combo’ para ingresar chutos a Bolivia cuesta al menos 800 dólares

Un vehículo indocumentado que puede costar $us 3.000 tiene un costo final de $us 3.800 por los “trámites” que se realiza en suelo chileno y las maniobras en territorio boliviano. EL DEBER visitó la ciudad de Iquique y comprobó que el negocio de los chutos está en su auge .

Cuando un comprador se decide por un vehículo, luego debe realizar los siguientes pasos con empresas dedicadas a lo ilegal. Primero se realiza el traspaso, que es un trámite relacionado con la subfacturación-obligado en Chile- y cuesta $us 60. Después se realiza el cambio de volante por $us 320; transporte hasta Pisiga, $us 120; chofer que interna el vehículo hasta Bolivia, $us 300, y gasolina, otros $us 40.