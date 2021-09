"El cóndor que debía volar en equilibrio perdió un ala", dice Lluta en un duro mensaje a Choquehuanca

Escucha esta nota aquí

Haciendo referencia al propio discurso que maneja el bloque conciliador del Gobierno central, el dirigente cocalero Armin Lluta hizo una dura crítica a las autoridades y apuntó al vicepresidente David Choquehuanca, de acuerdo a las declaraciones recogidas por la prensa paceña.

El fallido diálogo entre las autoridades de turno y la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) para calmar las aguas de un conflicto que data de muchos años se acentuó en las últimas semanas, lo que lleva a una reflexión de Lluta, en la que le recuerda a Choquehuanca sobre el cóndor que alza vuelo cuando sus dos alas están en equilibrio. En alusión al vicepresidente dijo que “el cóndor perdió un ala”.

“El cóndor levanta vuelo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda”, fue la frase que utilizó Choquehuanca durante la toma de mando, en noviembre de 2020, frase que caló hondo con miras a una reconciliación del país, una tarea pendiente de las autoridades electas.

“El vicepresidente decía que tiene que haber equilibrio, que el cóndor vuela con las dos alas. Lamentablemente, el cóndor ha perdido ya un ala, porque no se está respetando a los campesinos, no respetan a los cocaleros de los Yungas. Lamentablemente se arremete con todo y nos quieren quitar nuestro patrimonio que es Adepcoca”, lamentó Lluta en sus declaraciones.

En este sentido, el dirigente cocalero advirtió también una 'cacería de brujas', tomando en cuenta que debe comparecer este lunes a una audiencia de medidas cautelares y que personas como Daynor Choque, representante de los cocaleros de Coripata están en manos de la Justicia.

“Daynor Choque Chuquimia ha sido imputado, seguro lo van a trasladar a San Pedro, es una preocupación. Mañana yo me estoy presentando a mi audiencia de medida cautelar, seguramente van a resolver mi situación. El Gobierno quiere descabezar mediante la justicia a los dirigentes para así acallarlos y posesionar a su dirigente que el Gobierno ha impuesto, el señor Arnold Alanes”, subrayó.

Además, Lluta anunció que una vez que los socios recuperen la sede cocalera en Villa Fátima si en una asamblea se decide, renunciará a su cargo por la unidad de los Yungas.

“Me debo a mi comunidad, me debo a mi regional y si se da una asamblea después de recuperar nuestra asociación, Armin Lluta va a dar un paso atrás para la unidad de los Yungas. No me voy a aferrar al cargo, que venga otro liderazgo, que venga otra persona con el compromiso de defender nuestra asociación”, dijo en una entrevista con FM Bolivia.

A la vez, el dirigente cocalero aseguró que pese a los procesos penales que tiene en su contra, no traicionó a los productores de coca y afirmó que cumplió con el mandato de proteger el mercado cocalero, además de acatar las decisiones que se determinen en esa próxima asamblea.

Lea también PAÍS Armin Lluta, dirigente cocalero: “Me siento perseguido y si quieren detenerme, háganlo legalmente” Asegura que buscará la unidad de su sector y estableció conversaciones con cocaleros que fueron cercanos al MAS