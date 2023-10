"El congreso en Lauca Ñ queda nulo", dicen las Bartolinas tras notificarse sobre la resolución de la Sala Constitucional

Sin embargo, el equipo legal del MAS aseguró que no fueron notificados oficialmente sobre la determinación judicial; además, que hubo irregularidades en la presentación de la denuncia y que la medida (de los arcistas) busca suspender la convocatoria al congreso, pero no habla de su realización.



Los abogados remarcaron que el congreso del MAS se desarrolla no solo con legalidad sino también con legitimidad.



“Queremos pedirle al pueblo boliviano, especialmente a nuestra militancia, no dejarse desinformar; la legalidad y constitucionalidad del congreso del MAS no está en discusión, no corre peligro”, expresó el exministro Carlos Romero.