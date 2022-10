El contrabando no para en la frontera con Brasil

La internación de artículos desde el vecino país es tan sencilla que incluso se dispone de una especie de servicio de delivery, constató EL DEBER hace un año y lo ratificó la semana pasada. Los comercios brasileños ponen a disposición de sus clientes bolivianos sus catálogos digitales para que estos hagan sus pedidos. El pago y la entrega se realiza a través de los “peque peque”, que cruzan el imponente río Mamoré.

Sin fuentes de ingreso

”En Guayaramerín no hay fuentes de empleo. La gente tiene que buscar la forma de llevar alimentos a su casa a diario. No hay industrias ni empresas, solo comercio. Los brasileños vienen y compran ropa y víveres y los bolivianos desde alimentos procesados hasta electrodomésticos”, admitió Ilonka Saucedo, concejal del municipio de Guayaramerín.

Las canoas de “peque-peque” miden aproximadamente diez metros de largo y un ancho de entre 1,60 y 1,80 metros. Su fabricación tiene un costo que oscila entre los Bs 6.000 y 7.000. Pueden transportar hasta 5.000 kilos por viaje. La competencia es feroz, ya que además de las asociaciones de “peque-peque”, existe transporte legalmente establecido que cobra 12 bolivianos para cruzar desde Bolivia a Brasil y Bs 15 para el retorno. De igual manera, permite transportar productos brasileños, aunque no en gran cantidad. El control en ambos lados es escaso, ya sea de militares bolivianos y brasileños.

El control es escaso de la Aduana Nacional y del personal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) para controlar el ingreso de camiones con mercadería legal desde Brasil. Estos motorizados pasan la carretera hacia Riberalta y algunos son inspeccionados por militares y policías bolivianos.

Tanto en Riberalta como en Guayaramerín no existen métodos para tratar de erradicar el contrabando de productos desde Brasil. Son como un “mal necesario”, ya que a estas localidades, por la lejanía- no tienen una llegada permanente. La población no tiene problemas en consumir la mercadería ilícita.