El crédito que dio el BID para el INE y el censo está destinado a la “innovación digital”

De los $us 100 millones del contrato de préstamo provenientes BID, $us 26.399.399 (26,40%) irán destinados al Censo, precisó la entidad estatal. De hecho, según el programa financiero, la contraparte del Estado debería ser $us 40 millones. El Gobierno indicó que son $us 68 millones que demandó el próximo censo.