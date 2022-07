El debate se calienta por modificar la Carta Magna

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que perdió el debate para cambiar el sistema judicial por la vía de reforma constitucional . El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuestionó que la autoridad haya manifestado su derrota y le dijo que la Constitución no está escrita en piedra. Los notables insisten en que la reforma judicial debe ser modificando el texto constitucional.

“La Constitución Política del Estado de 2009 se ha construido con el 61% de apoyo de la población y la vamos a defender, y esto lo dice una persona que en el inicio de su gestión como ministro de Justicia buscaba cambiar la Constitución, yo he perdido ese debate y no lo pienso seguir dando en el país”, afirmó Lima en un evento desarrollado en la Vicepresidencia , donde se analizaron los caminos de la reforma judicial.

El ministro añadió que ese debate lo perdió con “diputados y senadores con quienes he debatido en esta sesión, me han dejado claro que la Constitución de 2009 es fruto del esfuerzo del pueblo, de la sangre del pueblo y no es admisible que se pueda cambiar en una discusión con siete ciudadanos notables que valen más que el 61% del país”.