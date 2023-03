El dengue sigue fuera de control y ven improvisación en las mingas

Santa Cruz registra hasta la fecha más de 9.000 casos positivos de dengue , pero pueden ser más porque existe un subregistro de los afectados, ya que las pruebas rápidas que se empezaron a realizar en los centros de salud no están siendo incluidas en el reporte oficial, así lo aclararon las autoridades sanitarias departamentales que difieren del Ministerio de Salud sobre el descenso en la curva epidemiológica.

Para el Servicio Departamental de Salud (Sedes) la epidemia, que golpea desde hace dos meses al país y a la región cruceña, está lejos de ser controlada y eso se refleja en la sobresaturación hospitalaria y en la cantidad de afectados que siguen sumando, pero que no ingresan en los registros oficiales. De acuerdo con los datos departamentales, Santa Cruz acumula en lo que va del año 40.000 casos sospechosos y en estos momentos la ocupación de las camas de terapia intensiva alcanza a un 100%.

Agregó que el país registra en lo que va del año 12.495 casos de dengue y 39 decesos, siendo el departamento cruceño el más afectado, con 9.119 casos y 30 muertes. No obstante, pidió no alarmar a la población con las muertes porque son datos acumulados en el año y el impacto de una epidemia se mide en base a la tasa de letalidad, que en Santa Cruz bajó del 0,4 a 0,3.

Sin embargo, para las autoridades sanitarias departamentales la epidemia de dengue está lejos de ser controlada. Pese a que, por segunda semana consecutiva Santa Cruz registró un menor número de casos con relación a la anterior, el gerente del Sedes, Carlos Hurtado, explicó que esto se debe a que el Ministerio de Salud no permite ni recibe los resultados de las pruebas rápidas que empezaron a realizarse en los centros de salud.

La última pérdida que se lamentó fue la de un pequeño de un año con muerte cerebral a causa del mal que no resistió y falleció la mañana de este lunes en el hospital Mario Ortiz. Según Hurtado, hay otros cinco óbitos que aún se encuentran en estudios en el comité científico.

“Era como que estuvieran sueltos. No soporté y me fui a una consulta médica y de inmediato me diagnosticaron dengue”, contó.