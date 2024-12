¿El desmarque de Jerges? Mercado critica a Arce por los ‘cambitas’ y exige tratar ley de escaños

“Los prejuicios no pueden estar por encima de la racionalidad y es por eso que yo he hecho una clara muestra de mi disgusto cuando acusa a los ‘cambas’ y a los cruceños y a cualquier boliviano en general (el Presidente) tiene que ser concreto, quiénes son los que están causando este problema y caerle con todo el peso de la ley a quien está incurriendo en esto, pero, no podemos generalizar a ningún departamento”, lanzó el diputado cruceño.