El desvío de carburantes engorda al narcotráfico

En el trópico de Cochabamba hay 15 estaciones de servicio que no logran abastecer la demanda debido al desvío de gasolina y diésel. Los pobladores relatan que la mayor parte del carburante es desviado al narcotráfico , pero también al parque automotor ilegal.

La ANH identificó en Cochabamba , a principios de esta gestión, que un vehículo cargaba a diario 2.000 litros de gasolina. El chofer iba todos los días de surtidor en surtidor para cargar de 50 a 80 litros debido a que antes no existían restricciones.

El exministro de Gobierno Carlos Romero denunció que el narcotráfico junto al desvío de combustibles no tiene una investigación sólida y cuestionó que el Gobierno no realice controles sobre la compra de gasolina y diésel. La exautoridad dijo que no solo en Chapare existe está conexión, sino también en zonas como los Yungas de La Paz o Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz.