El diálogo con Chile se dilata; en cambio se excluye el mar y se militariza fronteras

Eso incomodó a Bolivia. En Cancillería aseguran que no hay trato con Chile para coordinar el tema migratorio, sobre todo de venezolanos. “Respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación”, afirmó la pasada semana el vicecanciller Freddy Mamani.