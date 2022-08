El diálogo del Gobierno con Adepcoca fracasó antes de comenzar

“El Gobierno nos convoca, sin embargo, tiene otra reunión con otro sector, por eso nosotros estamos retornando a nuestras bases, si las autoridades de Gobierno tienen la voluntad de convocarnos siempre vamos a estar dispuestos para reunirnos, pero no para negociar con este otro sector”, dijo el ejecutivo de Adepcoca, Freddy Machicado al abandonar el encuentro. Adepcoca es el mercado legal de la coca, e insiste en no reconocer a los otros cocaleros que han formado una instancia paralela, que pretende también vender la hoja de coca, cuando la existencia de otro mercado no está permitida por ley.