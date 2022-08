El diálogo entre Adepcoca y Gobierno se rompe por ausencia de un ministro

Los cocaleros ‘orgánicos’ de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) rompieron el diálogo con el Gobierno por la ausencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, quien no se presentó a la reunión donde se trataría la demanda de cierre del mercado paralelo de la coca, instalada por Arnold Alanes, afín al MAS.



El dirigente Freddy Machicado asistió al encuentro por invitación del viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Arlem Lovera. El yungueño salió molesto de la reunión y dijo que Lovera no tiene poder de decisión sobre el conflicto cocalero que se instaló hace dos semanas.



“Hemos sido objeto de burla, estas autoridades incapaces no tienen la suficiente capacidad. Nos han pedido que esperemos al ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Indican que tiene otros problemas más graves que resolver, no le interesa el problema de Yungas. Por eso decidimos abandonar el diálogo porque no hay solución. Las malas autoridades no han considerado como mayor el conflicto”, lamentó Machicado.



En la carta firmada por el viceministro, se reconoció a Machicado como presidente de Adepcoca. El objetivo de la reunión era instalar una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto cocalero que se arrastra con enfrentamientos.



El primero en abandonar las instalaciones del Viceministerio de la Coca, ubicada en la residencial zona de Sopocachi, fue el secretario de Actas de Adepcoca, Gabriel Amato, quien argumentó que no lo dejaron intervenir. “Todos tenemos derecho a hablar”, sentenció.



Las mujeres de la regional Coroico que asistieron a la reunión manifestaron que el viceministro pidió tiempo para la llegada del ministro Gonzales, y después de dos horas tampoco había arribado y decidieron dejar el encuentro.



Pese a que durante la mañana de ayer, el dirigente yungueño se reunió con sus pares de las diferentes regionales no se pudo evitar el descontento de algunos socios que arremetieron contra Machicado por reunirse con las autoridades gubernamentales “que nunca los escucharon”, sostuvo el presidente regional de Chulumani, Wilson Mollehuanca.



Roto el diálogo, los productores de coca responsabilizaron a las autoridades por “lo que ocurra de aquí en adelante”.



Gasificaciones



A pesar de que el Gobierno tuvo un acercamiento con los cocaleros por un par de horas, las represiones y gasificaciones por parte de la Policía no pararon. Las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen fueron el centro del conflicto. Los vecinos, quienes solo piden paz, fueron los principales afectados.



La Policía inició la represión en la avenida Periférica a las 16:00, aproximadamente, y por el lapso de dos horas estuvieron combatiendo a los uniformados; luego los dirigentes llegaron hasta el Viceministerio de la Coca.



Mientras los dirigentes esperaban al ministro, la Policía cercó el edificio de Adepcoca e intentó dispersar a los cocaleros del lugar, quienes en mayor número resistieron desde las 18:00 hasta pasadas las 20:00.



Infiltrados



La integrante de la comisión jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh-Bolivia) afín al MAS, Eliana Rojas Hurtado, fue vista en la marcha de Adepcoca tomando fotografías a los cocaleros y fue señalada como “infiltrada”.



En un video en redes sociales, los cocaleros denunciaron que la mujer circulaba por la zona de conflicto tomando fotografías con su celular a los manifestantes. No solo fue interpelada por los productores de hoja de coca, sino por los vecinos que afirmaron no conocerla.



“¿No se puede sacar fotos? Qué barbaridad, son unos insolentes estos señores. He sacado una foto, ¿eso es problema?”, dijo mientras se defendía de las acusaciones. Aseguró ser vecina de Villa El Carmen, pero en ningún momento se identificó como activista de derechos humanos.



El representante del sector Édgar Salazar confirmó a EL DEBER que Eliana Rojas es miembro de la Apdh paralela y que fue enviada a la zona de conflictos para acordar reuniones en busca de pacificación entre los cocaleros.



Proceso contra Machicado



El Comité Impulsor de Juicio por el “golpe” presentó ayer una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Machicado, líder cocalero, por las movilizaciones contra el mercado paralelo en La Paz.



La denuncia surge a raíz de las declaraciones de Machicado recordando las movilizaciones durante la crisis política de 2019 que, según Rolando Cruz, miembro del Comité Impulsor, se constituyen en un “acto de conspiración”.



“El jueves, en una conferencia de prensa, anunció la toma de la Casa del Pueblo. Ha anunciado que va a reeditar y repetir lo ocurrido en 2019”, indicó Cruz.



Los delitos por los que se acusa al dirigente son instigación pública a delinquir, conspiración, asociación delictuosa, organización criminal, desórdenes y perturbaciones públicas y tenencia, porte o portación ilícita de explosivos.



Sobre las mismas declaraciones del cocalero, los productores del trópico de Cochabamba se declararon en estado de emergencia y anunciaron que estarán alertas ante cualquier intento de desestabilización al Gobierno del presidente Luis Arce.



Informe a la CIDH



El responsable de la mesa de seguimiento a las recomendaciones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Bruce Barnaby, recibió denuncias contra el Estado boliviano por la aprehensión y presentación de los cocaleros de Adepcoca.



El Conade y la Asamblea de Derechos Humanos informaron de las vulneraciones de derechos que ocurrieron los últimos días.