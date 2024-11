El diálogo no madura y evistas anuncian el cierre de carreteras en Potosí

Así, el diálogo no madura y existen posiciones más rígidas. Una de ellas es el anuncio de simpatizantes de Morales en Potosí, que alertaron que desde hoy bloquearán “varias carreteras” del departamento potosino.

“Seguimos en lucha y no nos vamos a arrodillar ante este Gobierno traidor. Este lunes vamos a salir nuevamente a las carreteras”, afirmó Wilder Mamani, ejecutivo departamental del MAS evista en Potosí. El dirigente dijo que los bloqueos se instalarán en las rutas que conectan Potosí con Oruro, Chuquisaca y otras regiones, y forman parte de una medida de presión que, aseguran, no cesará hasta ser escuchados.

“Condicionar el diálogo es para decir que no hay diálogo, y eso será responsabilidad del Gobierno si desde mañana siguen los conflictos. Aprovechando este fin de semana, (el feriado de Todos Santos), se debían sentar en el diálogo sin condiciones, (pero) no hay nada. Otra vez ratificamos (nuestra) posición, estamos en huelga de hambre para que se atiendan nuestras demandas, que se libere a todos los detenidos, no los detenidos recién (aprehendidos). Antes de la marcha, después de la marcha, procesos totalmente políticos impulsados por el Gobierno, que paren esos procesos”, afirmó Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.