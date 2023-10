El director de ABT, a cargo del cuidado de los bosques, fue implicado con el narco

En 2014, la Felcn registró que, ante un requerimiento fiscal, se le cancelaron sus antecedentes policiales por este caso, originado en una investigación que data de 1997. No hay registro de autorización del juez para esta anulación.

EL DEBER también se contactó con el nuevo director de la ABT para conocer su versión y él dijo que si han borrado los antecedentes, no se explica cómo pudo suceder. “Eso es fácil mi hermano, pidan a la Felcn, pidan al proceso. Yo soy abogado, entonces, si quieren hacerme preguntas, requiera mediante requerimiento fiscal. No se pueden borrar esos antecedentes. Si uno va a Palmasola no se pueden borrar eso”, dijo. Invitó así a un equipo periodístico de este medio a visitar Palmasola para ver los antecedentes. “Yo lo invito mañana mismo (por hoy) a ir a Palmasola”. Ante la pregunta si estuvo preso a raíz de este caso activado por la Felcn, como señalan dos informes. Flores Orellana dijo desconocer esos datos. “Entonces publiquen los informes”, señaló.