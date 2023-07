El director del Sernap reconoció que embarazó a una funcionaria que lo denunció por acoso

“Desde que empecé a trabajar fui víctima de acoso sexual (el denunciado me acosaba por celular, personalmente y me amenazaba que si no consentía sus depravaciones me despediría). Soy una persona de escasos recursos económicos", denunció P.M.R., a través de una carta dirigida al ministro de Medioambiente y Agua, Rubén Alejandro Méndez Estrada.



Según el documento, con sello de recibido el 1 de junio de este año, la denunciante tuvo que ceder a las presiones del director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), Teodoro Mamani, para mantener su fuente laboral. La mujer aseguró que mantuvo relaciones sexuales con él por siete meses y que como consecuencia quedó embarazada.



"Al enterarse de mi estado me amenazó que si no abortaba me despediría y que haría todo para hundirme. Le rogué que me afiliara a la Caja Nacional, pero dijo que no lo haría. Decidí continuar con el embarazo, motivo por el que me despidió”, dijo la mujer en la carta al Ministerio.