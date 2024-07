El divorcio Evo-Arce también golpea a los foros de izquierda de la región

“Los y las progresistas del Grupo de Puebla repudiaron el intento de golpe de Estado en Bolivia y llamaron a la comunidad internacional a denunciar cualquier intervención de las fuerzas armadas que afecte la democracia”, fue la posición que asumió el Grupo de Puebla , que no envió mensajes de solidaridad a Luis Arce. En esa reunión, se debatió más el desarrollo de estrategias para evitar el avance de la ultraderecha en distintos países hispanos.

Cercanía con Evo

El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana y europea meridional . En Bolivia, tiene mayor cercanía con el expresidente Evo Morales. Esta vez, el líder cocalero no participó en el evento, a pesar de que varios líderes de izquierda lo hicieron vía virtual.

Según el pronunciamiento, el Foro de Sao Paulo reitera su posición “en pos del bienestar de nuestros pueblos”. “Tenemos la histórica responsabilidad de no cesar en la lucha por alcanzar en América Latina y el Caribe una mayoría de gobiernos integrados por fuerzas políticas y movimientos sociales progresistas. Superemos las diferencias y construyamos la más amplia unidad en la diversidad”, señala.

Del MAS arcista

“Estaban operando para querer incidir, perjudicar, hacer una payasada en representación de los bolivianos y prácticamente eso no hemos permitido (…). Argumentaron algunas cosas, no sé si hicieron un mitin de prensa, donde salieron diciendo que no es un golpe de Estado, es un autogolpe”, denunció Surco.